À atenção do Sp. Braga: Rangers vence e mantém-se a três pontos da liderança na Liga escocesa

O Rangers, adversário do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa, venceu este domingo na visita ao Dundee, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga escocesa de futebol em que 'correu' atrás da desvantagem.

A equipa, que visita o Sp. Braga em 7 de abril e recebe os minhotos uma semana depois, em 14, esteve hoje a perder desde os seis minutos, falhou uma grande penalidade ainda na primeira parte, mas recuperou na última meia hora.

O Dundee, que ainda disputa a presença na fase seguinte, de apuramento de campeão, na qual entram os seis primeiros da primeira fase da Liga escocesa, marcou aos seis minutos por Elliot, e o Rangers desperdiçou um penálti, por Tavernier, aos 42.

Na segunda parte, a formação de Glasgow, que é segunda a três pontos do rival Celtic, do português Jota, deu a volta ao marcador, com golos de Aaron Ramsey, aos 64, e Connor Goldson, aos 86.