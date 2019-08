À atenção do Sp. Braga: Spartak vence rival CSKA antes do playoff da Liga Europa

O Spartak de Moscovo, adversário do Sporting de Braga no playoff de acesso à Liga Europa, venceu esta segunda-feira por 2-1 o rival CSKA Moscovo, no encontro de encerramento da sexta jornada da primeira liga russa.





Os golos apenas aconteceram na segunda parte, quando o defesa-central francês Samuel Gigot, assistido pelo alemão André Schurrle, deu vantagem à equipa da casa, aos 59 minutos, anulada instantes depois, aos 68, pelo russo de origem brasileira, Mário Fernandes.Samuel Gigot viria a tornar-se a figura da partida a 11 minutos do apito final ao fazer o 'bis' no encontro, confirmando o quarto triunfo consecutivo em todas as competições, antes de se deslocar a Portugal para defrontar os minhotos na primeira mão do 'play-off', na quinta-feira, pelas 19:45. A segunda mão está agendada para 29 de agosto.