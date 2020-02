À atenção do Sporting: Basaksehir vence e retoma liderança na Turquia

O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, venceu esta segunda-feira no terreno do Rizespor por 2-1, na 23ª jornada da Liga turca, com um golo no último minuto, e subiu à liderança do campeonato.

O adversário dos leões nos 16avos de final da Liga Europa adiantou-se no marcador aos 43 minutos, pelo médio bósnio Edin Visca, mas o Rizespor empatou já na segunda parte, aos 60', pelo nigeriano Amine Umar.

O golo do triunfo do Basaksehir surgiu ao minuto 90, pelo veterano central eslovaco Martin Skrtel, que entrara em campo três minutos antes, a render o cabo-verdiano Ponck, ex-jogador do Desportivo das Aves.

Com este triunfo, o Basaksehir retomou a liderança do campeonato, com 46 pontos, seguido do Trabsonspor (menos um jogo), do Galatasaray e do Sivasspor, segundo, terceiro e quarto classificados, respetivamente, todos com 45 pontos.

O Sporting defronta o Basaksehir na quinta-feira, a partir das 17h55, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, depois de ter vencido a equipa turca no estádio de Alvalade, na primeira mão, por 3-1.