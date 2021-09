À atenção do Sporting: Besiktas derrotado pela equipa de Marco Paixão

O Besiktas, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, foi derrotado esta sexta-feira na visita ao Altay, por 2-1, em partida da 7.ª jornada da liga turca. É o segundo jogo consecutivo sem vencer para a equipa de Istambul, que na ronda anterior havia empatado a três golos em casa.





Com este resultado, o Altay, do avançado português Marco Paixão (entrou aos 71 minutos) destrona o Besiktas do 1º lugar e assuma a liderança, ainda que provisoriamente.O Besiktas até esteve em vantagem graças a um golo de Guven Yalcin, aos 47', mas permitiu a reviravolta do Altay com golos de Leandro Kappel (57') e Daouda Bamba (88').Refira-se que o Besiktas começou a Champions com uma derrota em casa frente ao Borussia Dortmund e, na terça-feira, desloca-se à Holanda para defrontar o Ajax. O primeiro duelo com o Sporting acontece a 19 de outubro, na Turquia.