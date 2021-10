À atenção do Sporting: Besiktas regressa às vitórias na liga turca

O Besiktas, próximo adversário do Sporting no grupo C da Liga dos Campeões, recebeu e derrotou, este sábado, o Sivasspor, por 2-1, num jogo da oitava jornada do campeonato turco, disputado em Istambul.

Um bis do avançado internacional turco Güven Yalcin, aos 32 e 69 minutos, permitiu o regresso às vitórias do Besiktas, depois de uma derrota e um empate, e apesar de um autogolo de Yilmaz, que na altura ainda permitiu ao Sivasspor igualar, aos 54 minutos.

O triunfo deixa a equipa no segundo lugar, com 17 pontos, apenas a um de distância do líder Trabzonspor, embora o Fenerbahçe (terceiro), do treinador português Vítor Pereira, possa recuperar no domingo a liderança, caso vença na receção ao Kasimpasa (16.º).

Na Liga dos Campeões, o Besiktas, que segue, tal como o Sporting, sem qualquer ponto em duas jornadas, recebe os leões a 19 de outubro, e visita o Estádio de Alvalade a 3 de novembro.