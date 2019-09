À atenção do Sporting: LASK Linz empata com o campeão Salzburgo na Áustria

O LASK Linz, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e empatou (2-2) na receção ao líder Salzburgo, na oitava jornada do campeonato austríaco.O LASK Linz parecia ter arrancado para uma vitória com golos de Goiginger, logo aos quatro minutos, e Frieser, aos 18, mas o zambiano Daka salvou os hexacampeões austríacos do primeiro desaire da temporada, com um 'bis' aos 32 e 90.O empate do Salzburgo chegou numa altura em que a equipa da casa já atuava com menos uma unidade, por expulsão do croata Filipovic, aos 75 minutos.Mesmo assim, o LASK pôs fim a um início totalmente vitorioso do Salzburgo no campeonato, em que levava sete triunfos consecutivos.Na classificação, o Salzburgo continua a liderar, com 22 pontos, enquanto o LASK Linz é terceiro, com 17.O emblema de Linz visita o Sporting a 3 de outubro, na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa. PSV Eindhoven e Rosenborg completam o agrupamento.