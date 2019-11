À atenção do Sporting: LASK Linz vence Áustria Viena

O LASK Linz ganhou este domingo em casa ao Áustria Viena por 2-0, numa partida da Liga austríaca que esteve interrompida durante 10 minutos, devido ao arremesso de um pote de fumo para o relvado.O LASK Linz, adversário do Sporting no Grupo D da Liga Europa, adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, por intermédio de Reinhold Ranftl, e o segundo golo da partida surgiu aos 64', através do defesa croata Petar Filipovic.Já na reta final do encontro, relativo à 13.ª jornada do campeonato, os adeptos do Áustria Viena atiraram um pote de fumo para o relvado e o árbitro René Eisner decidiu interromper o jogo, mandando as equipas recolherem aos balneários.Passados cerca de 10 minutos, a partida foi reatada, e o resultado já não se alterou, pelo que a formação da casa festejou a quinta vitória consecutiva na liga austríaca. Com os três pontos alcançados, o LASK Linz consolidou o segundo lugar (32 pontos em 13 jogos), a apenas três pontos do líder Salzburgo.