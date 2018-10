À atenção do Sporting: Qarabag perde e distancia-se do líder

O Qarabag, adversário do Sporting no Grupo E da Liga Europa, desperdiçou este domingo a oportunidade de se aproximar do primeiro lugar da Liga azeri, ao perder por 3-1 no terreno do Neftçi.Com dois golos de Mirabdulla Abbasov, aos 10 e 26 minutos, o Neftçi, líder do campeonato, chegou ao intervalo a vencer.Na segunda parte, Mahir Madatov ainda reduziu para o Qarabag, aos 85 minutos, mas, aos 87, Bagaliy Dabo voltaria a repor a vantagem de dois golos para a equipa da casa.Depois da derrota de hoje, Qarabag distanciou-se do Neftçi, que soma 22 pontos contra 16 da equipa adversária do Sporting.Na Liga Europa, o Qarabag é último do Grupo E, recebendo o Sporting em 29 de novembro, depois de ter perdido em Lisboa, por 2-0.