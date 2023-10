À atenção do Sporting: Raków empata na Liga polaca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Raków empatou hoje 1-1 na receção ao Widzew Lodz, em partida da 13.ª jornada da Liga polaca de futebol, dias depois da igualdade com o Sporting para a Liga Europa.

Após ter empatado com os leões (1-1) em casa emprestada, o campeão polaco em título regressou ao seu recinto, em Czestochowa, sofrendo um golo madrugador, por Zyro, logo aos três minutos. No segundo tempo, o brasileiro Jean Carlos assinou o empate (66').

O Raków ocupa o quarto lugar na Liga polaca, com 23 pontos, a quatro do líder Slask, enquanto a equipa de Lodz, na qual os portugueses Luís Silva e Fábio Nunes foram hoje suplentes utilizados, é 12.ª, com 15.

Os polacos voltam a defrontar o Sporting em 09 de novembro, no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, que integra ainda Atalanta e Sturm Graz.