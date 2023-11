À atenção do Sporting: Sturm Graz perde e deixa escapar liderança da Liga austríaca

O Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, foi este domingo derrotado pelo LASK Linz (3-1), para a 13.ª jornada da Liga austríaca, e deixou o Salzburgo isolado na liderança.

Em Linz, Sarkaria começou por desperdiçar um pontapé da marca do castigo máximo, logo aos três minutos, para os visitantes, que viriam a sofrer dois golos ainda no primeiro tempo, da autoria de Usor (36) e Stojkovic (45+1), ambos assistidos por Zulj, que, pelo meio, falhou um penálti.

No segundo tempo, Wlodarczyk (60) encurtou distâncias para os visitantes e Zulj (90+1) fechou o resultado.

Com este resultado, o Salzburgo, oponente do Benfica na Liga dos Campeões, passa a liderar o campeonato, com 29 pontos, seguido do Sturm Graz (segundo colocado, com 27), e do LASK Linz, que fecha o pódio, com 25.