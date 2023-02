À atenção do Sporting: Último teste do Midtjylland no Algarve deu igualdade

O Midtjylland realizou ontem o último ensaio antes do jogo com o Sporting (dia 16), no estágio que está a realizar no Algarve, e empatou (1-1) com o Elfsborg, num particular disputado em Albufeira.

Os dinamarqueses, que visitam primeiro Alvalade, alinharam em 4x3x3 com o seguinte onze inicial: Lössl; Andersson, Dalsgaard, Juninho e Paulinho; Emiliano Martínez, Argigovic e Olsson; Isaksen, Júnior Brumado e Byskov. O Elfsborg marcou primeiro por Bernhardsson, mas Heiselberg, suplente, empatou nos descontos. Nos penáltis, venceu Midtjylland, por 4-3.