A busca continua: Besiktas aposta no holandês Giovanni van Bronckhorst

O Besiktas continua empenhado em encontrar um novo treinador. Depois da nega da direção do Al Rayyan, que não permitiu qualquer contacto do clube turco com o treinador português Leonardo Jardim, o Besiktas virou-se para Bruno Génésio, que rejeitou prontamente a proposta.

Agora, de acordo com o 'Fanatik', a direção do Besiktas centrou atenções no holandês Giovanni van Bronckhorst, cujo último clube foi o Glasgow Rangers, entre 2021 e 2022.