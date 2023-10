A caminho da Escócia? Frank Lampard pisca olho ao Rangers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michael Beale foi despedido do comando técnico do Rangers apenas 10 meses depois de ter assumido o posto. Agora, a direção do emblema escocês prepara a sucessão e já tem uma lista de nomes - Steven Davis, Alex Rae, Steven Smith, Brian Gilmour e Colin Stewart.

Contudo, esta terça-feira o nome de Frank Lampard surgiu na imprensa inglesa como uma forte possibilidade. De acordo com o 'The Sun', o treinador de 45 anos, com passagens por Derby County, Everton e Chelsea, pode rumar mesmo ao Rangers.