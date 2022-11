A caminho de Ibrox? Vítor Pereira associado ao Rangers

Vítor Pereira saiu recentemente do comando técnico do Corinthians e já está, obviamente, a preparar o próximo passo na carreira. De acordo com a imprensa britânica, o treinador português pode estar a caminho dos escoceses do Rangers.

Numa altura em que o trabalho de Giovanni van Bronckhorst no comando técnico da formação é alvo de muitas críticas, a opção Vítor Pereira surgiu na mente dos responsáveis escoceses e as conversações podem avançar em breve.

Contudo, para que tudo isto aconteça, será necessário o que atual treinador abandone o barco. Num inquérito online do 'Football Fancast', os números são esmagadores - 80 por cento dos participantes acham que o holandês tem de ser despedido.