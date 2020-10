A conversa com Villas-Boas que ajudou a 'explodir' a carreira de Bale

André Villas-Boas, treinador do Marselha, em declarações à Copa90, revelou uma conversa que teve com Gareth Bale nos tempos em que treinava o Tottenham.





" O Gareth não sentia que estava a atingir todo o seu potencial, ele veio ao meu escritório um dia e disse: 'Chefe, não estou feliz, as coisas não estão a correr bem para mim.' 'De acordo. Posso tentar mudar para uma formação 4-4-2 e vais poder jogar livre na frente com o Adebayor, movo o Sigurdsson para a esquerda’, respondi. ‘É quando o Gareth começa uma série de jogos em que marcou, acho que cinco ou seis jogos seguidos, e a carreira dele explodiu a partir desse ponto.".O avançado fez 26 golos e 15 assistências em todas as competições de 12/13 pelos Spurs. As exibições Bale nessa temporada levaram o galês a ser contratado pelo Real Madrid por 101 milhões de euros, a transferência mais cara da altura.O jogador regressou neste defeso ao clube londrino por empréstimo do Real Madrid.