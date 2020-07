Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Crystal Palace-Man. United, 0-2: Bruno Fernandes guia a banda Internacional português assistiu no triunfo (2-0) do Manchester United sobre o Crystal Palace





DESTAQUE. Bruno Fernandes faz a diferença no ataque e não vira a cara à luta

• Foto: reuters