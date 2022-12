A curiosa mensagem de Dele Alli após ser assobiado pelos adeptos: «Salvaste-me a vida...»

O atual momento de Dele Alli não é o melhor e parece ter piorado após ter sido substituído debaixo de uma enorme assobiadela por parte dos adeptos do Besiktas. Isto aconteceu à passagem dos 15 minutos do jogo da Taça da Turquia com o Sanliufaspor, quando a equipa do médio inglês perdia por 2-0 e acabou por dar a volta e ganhar por 4-2.Dele Alli reagiu agora com uma publicação nas redes sociais, onde surge a abraçar uma bola e legendou a fotografia de forma curiosa. "Salvaste-me a vida. É por isso que vou sempre amar-te", pode ler-se.