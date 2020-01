A emocionada mensagem de Sergi Roberto para a mãe: «Deste-me uma lição de vida sempre positiva»

2019 acabou da pior forma para Sergi Roberto com a morte da mãe que lhe deu uma "lição de vida" nos meses que seguiaram ao diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, como refere o jogador numa mensagem emocionada que publicou nas redes sociais.





"Pude dizer-te tudo o que necessitava, ainda que agora só possa prometer-te que não deixarei de lutar como tu nos ensinaste até ao último momento. Deste-me uma lição de vida sempre positiva e alegre incluíndo nos momentos mais difíceis. Até ao último momento tiveste um sorriso na cara e preocupaste-te com todos. Prometo que farei com que te sintas orgulhosa do teu filho e família. Desfrutámos muito contigo e sei que estarás sempre ao nosso lado. Eras a melhor mãe do mundo. Amo-te muito", pode ler-se na publicação que fez nas redes sociais.