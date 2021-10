A história do olheiro de El Salvador que começou a carreira a pesquisar jogadores... no Google

O futebol proporciona histórias únicas e esta começou com uma simples pesquisa no Google. Hugo Alvarado, de 36 anos, tornou-se o primeiro olheiro oficial da seleção de El Salvador, depois de ter passado "mais de uma década" no motor de busca à procura de jogadores que pudessem ser selecionáveis para a equipa, porque estava "farto dos maus resultados".





"Quando comecei, usava termos de busca como 'futebolista com mãe de El Salvador'. Apenas queria ajudar. Quando via uma imagem de alguém que tinha semelhanças a uma pessoa de origem hispânica ou latina, abria e procurava o nome. Às vezes encontrava artigos onde eles diziam de onde eram os pais, outras vezes mandava mensagem nas redes sociais a perguntar", começou por contar à 'BBC', antes de revelar uma das suas melhores descobertas."Steve Purdy. Foi um dos melhores nomes que encontrei. Chegou a jogar no 1860 Munich, na Alemanha. Não havia nada de El Salvador no nome dele, mas li alguns artigos relacionados e acabei por descobrir o Facebook dele. Foi aí que começámos a falar", lembrou.Alvarado contou ainda os tempos difíceis que a seleção de El Salvador viveu em termos futebolísticos, frisando que priorizava jogadores que tinham crescido "num sistema diferente"."As infraestruturas no futebol do nosso país eram tão más, que um futebolista que tivesse crescido noutro tinha condições de treino e de nutrição muito melhores. E foi assim que comecei a pensar: se encontrasse jogadores assim, eles podiam ajudar-nos. Quando falei com eles e percebi que alguns estavam disponíveis para tentar, foi como atingir o 'jackpot'".Alvarado recorda também os tempos em que se começou a aperceber que os jogadores lhe estavam gratos. "Quase chorava quando me diziam: 'nunca conseguiria ter jogado contra o Messi, Iniesta ou Piqué se não tivesses feito o que fizeste por mim'. Nunca pensei muito nisso. Nunca tinha feito uma pausa para ouvir o que tinham a dizer sobre mim".Atualmente, a seleção de El Salvador está a competir na qualificação para o Mundial'2022 com oito jogadores descobertos pelo olheiro, e alcançou a primeira vitória frente ao Panamá esta quinta-feira (1-0).