A incrível série espanhola nas competições europeias: 19 anos de finais sempre a ganhar Desde a vitória do Bayern diante do Valencia em 2001 não mais uma formação do país vizinho caiu numa decisão





Ronaldo ajudou o Real Madrid a ser o grande contribuidor para esta mega série

• Foto: Reuters