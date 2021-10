A mensagem de Salvio após longa paragem: «Que felicidade é voltar a fazer o que mais gosto»

Eduardo Salvio regressou esta sexta-feira aos relvados em jogo da equipa de reservas do Boca Juniors, que terminou com um empate (1-1) frente ao Gimnasia. O antigo jogador do Benfica enfrentou uma longa paragem fruto de uma grave lesão no joelho e recorreu às redes sociais para demonstrar o quão feliz está pelo regresso à competição.

"Estou feliz por voltar a jogar e poder desfrutar dentro de campo. Que felicidade é voltar a fazer aquilo que mais gosto depois de tanto tempo fora", escreveu o internacional argentino na sua página oficial do 'Instagram'.