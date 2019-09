A mensagem do Boca Juniors para Maradona pelo regresso ao futebol argentino

Maradona foi confirmado pelo Gimnasia de La Plata quinta-feira à noite e Boca Juniors reagiu com uma mensagem para El Pibe.





"Bem-vindo ao futebol argentino, Diego! Um orgulho ver-te outra vez. Sorte e muitos êxitos no Gimnasia. Esperamos-te em casa, na 23.ª jornada da SuperLiga", escreveu o Boca.O contrato de Maradona com o Gimnasia de La Plata é válido até final da temporada. El Pibe está de regresso ao futebol argentino depois das experiências no Deportivo Mandiyú e Racing, na década de 90. Nos últimos anos, a sua carreira desenvolveu-se nos Emiratos Árabes e México. Pelo meio, foi ainda selecionador da Argentina, entre 2008 e 2010, tendo deixado o cargo após os maus resultados obtidos durante o Campeonato do Mundo, na África do Sul.