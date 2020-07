Sneijder deixa reforma para se juntar a equipa da 5.ª divisão holandesa

Parece que a moda pegou mesmo. Depois do holandês Arjen Robben ter interrompido a reforma para voltar à ação a defender as cores do Groningen, é agora a vez do compatriota Wesley Sneijder fazer o mesmo.

O popular médio, que teve passagens de destaque por Real Madrid e Inter de Milão, passando ainda por Galatasaray, Nice e Al-Gharafa, vai juntar-se a partir de dia 27 de julho ao DHSC, emblema de Utrecht do 5º escalão do futebol holandês.

Com 134 internacionalizações pela Holanda, Sneijder terá como objetivo recuperar a melhor forma para depois colocar-se à disposição do FC Utrecht, da Eredivisie, regressando assim aos principais palcos do futebol holandês.