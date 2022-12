A nova vida de Abramovich na Turquia: da ideia de comprar um clube à nova mansão em... Besiktas

Vendeu o Chelsea, deixou Inglaterra e faz vida nova na Turquia. O ano 2022 fez mossa em Roman Abramovich, tendo sofrido sanções dos Estados Unidos, UE, Grã-Bretanha ou Canadá após a invasão da Ucrânia por parte das tropas russas, mas o multimilionário está já a reerguer-se e com planos... no futebol.Segundo o 'Hurriyet', o antigo dono dos blues quer comprar um clube turco, ainda sem avançar nomes. A ideia do magnata é assentar de vez em Istambul - onde tem os seus quatro iates (com o valor estimado de 1.200 milhões de dólares) atracados. A publicação escreve mesmo que Abramovich começa os dias com um café e uma caminhada no passeio marítimo e está prestes a mudar-se para uma nova mansão no distrito de... Besiktas.