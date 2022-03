A regra inusitada no hotel da seleção argentina: pedir um autógrafo a Messi pode custar demissão

Ao longo da carreira, Messi terá assinado inúmeros autógrafos e, certamente, continuará a fazê-lo dada a paixão que desperta nos adeptos de futebol. Ainda assim, não será no luxuoso hotel em Guayaquil, onde está hospedada a seleção argentina antes do jogo com o Equador, a contar para a última jornada da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.Isto porque, de acordo com o diário argentino 'Olé', os rígidos regulamentos da unidade hoteleira não permitem que nenhum funcionário do estabelecimento peça um autógrafo ao craque argentino de forma alguma. Se o fizeram e forem apanhados, serão despedidos de imediato. Tudo para assegurar a tranquilidade, não só do jogador do PSG como também de toda a comitiva albiceleste. Uma decisão que terá sido tomada pelo próprio Messi.