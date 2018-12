A reprimenda do dono do Jiangsu Suning a Ramires por causa do Benfica

Numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' na qual passou em revista os seus primeiros tempos no futebol chinês, o ítalo-brasileiro Éder revelou que Zhang Jindong, presidente do Jiangsu Suning, deu uma forte reprimenda a Ramires por causa da sua vontade de deixar o clube para reforçar o Benfica no verão. O médio brasileiro, lembre-se, chegou a estar com um pé nas águias já perto do fecho do mercado de verão, mas o negócio acabou por não se concretizar. "O Zhang não se vê muito, mas faz-se sentir. (...) Um dia foi ao treino da equipa da equipa por causa do caso do Ramires, que não se apresentou ao treino para sair para o Benfica. Na altura disse-nos 'quero apenas pessoas sérias aqui, que estejam envolvidas no nosso projeto. A partir de amanhã, se quiser treinar, Ramires que o faça na equipa B'. São assim...", revelou o avançado ex-Inter Milão, que mesmo assim se diz confortável com esta abordagem mais rígida.De resto, refira-se que Ramires acabou por não ser inscrito na equipa principal dos chineses após esse episódio, passando depois a representar a equipa B , para lá de fazer os treinos também na formação secundária.