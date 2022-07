Abdoulaye Ba assina pelo quinto classificado da Liga do Azerbaijão

O futebolista internacional senegalês Abdoulaye Ba deixou o Arouca, da Liga Bwin, e assinou pelo Sabah FC por uma época, mais uma de opção, anunciou esta quarta-feira o clube do campeonato do Azerbaijão.

O defesa formado no FC Porto e com um vasto currículo dentro e fora de Portugal, chegou ao fim da ligação contratual de uma época com o Arouca, tendo realizado 20 jogos, e prepara-se para nova aventura num novo país, ao serviço do quinto classificado da Liga azeri.

A equipa de Armando Evangelista renovou o setor defensivo com a chegada de quatro reforços: Rafael Fernandes e Jerome Opoku para o eixo e Bogdan Milovanov e Tiago Esgaio (prolongamento de empréstimo) para o lado direito, para além das opções já disponíveis João Basso, Sema Velázquez, Nino Galovic e Mateus Quaresma.