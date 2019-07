Abel começa aventura no PAOK com derrota

O AZ Alkmaar apadrinhou a estreia de Abel Ferreira ao comando do PAOK, mas os holandeses não facilitaram a tarefa aos campeões gregos. Um golo solitário de Stengs, aos 43’, fez o resultado do primeiro encontro de preparação do técnico português. Sem o lesionado Vieirinha, destaque para a titularidade de Fernando Varela. O brasileiro Rodrigo (ex-Aves) e do croata Misic (ex-Sporting) saíram do banco.

Melhor esteve o compatriota Pedro Martins. Em fase mais adiantada da preparação, o Olympiacos somou o terceiro empate em outros tantos testes na pré-época. Frente ao Lechia Gdansk e com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence como titulares, os vice-campeões gregos empataram (1-1). Uma assistência de Flávio Paixão permitiu a Rafal Wolski adiantar os polacos aos 69’, mas o espanhol Guerrero fez a igualdade já nos descontos (90’+2).

Ainda sem Bruma, o PSV Eindhoven também não conseguiu ganhar, registando um nulo com os suíços do Sion. Pior esteve o Cruz Azul, de Pedro Caixinha, derrotado pelo Zacapetec, uma equipa do 2º escalão mexicano, por 5-3 - o conjunto do técnico português esteve mesmo a perder por 5-0. Um bom teste fez o CSKA Sofia, que venceu o Salzburgo, por 1-0, no fecho do estágio na Áustria. Nuno Tomás, Tiago Rodrigues e Rúben Pinto foram titulares nos búlgaros.