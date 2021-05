Abel Ferreira derrota Renato Paiva e apura Palmeiras para os 'oitavos' da Libertadores

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreia, garantiu esta madrugada o apuramento para os oitavos-de-final da Taça Libertadores, prova que a equipa brasileira conquistou na época passada sob o comando técnico do português.





A passagem à fase a eliminar da principal competição de clubes da América do Sul ficou selada com um triunfo no Equador, por 1-0, frente ao Independiente del Valle, treinado pelo também português Renato Paiva. Raphael Veiga fez, aos 43 minutos, de penálti, o único golo da partida referente à 4.ª jornada do Grupo A. Recorde-se que na 2.ª jornada do grupo o Palmeiras havia goleado o Independiente del Valle, em casa, por 5-0.O Palmeiras lidera o grupo com 12 pontos, graças a 4 vitórias em 4 jogos. Já a equipa de Renato Paiva segue no 3.º lugar, com 4 pontos, os mesmos dos argentinos do Defensa y Justicia (2.º, com menos um jogo). Os peruanos do Universitario Deportes fecham o grupo, ainda sem qualquer ponto nos 3 jogos já realizados.