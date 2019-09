Abel Ferreira e Pedro Martins vencem no campeonato grego

O PAOK Salónica, de Abel Ferreira, e o Olympiacos, de Pedro Martins, bateram este domingo Panionios e AEL Larissa, respetivamente, na segunda jornada do campeonato grego, e mantiveram o arranque vitorioso na prova.Em Salónica, o PAOK, atual campeão helénico, bateu o Panionios por 2-1 e o Olympiacos foi ao terreno do AEL Larissa vencer por 1-0.Na ressaca da eliminação na Liga Europa, a formação de Abel Ferreira sofreu para vencer o Panionios, com o polaco Swiderski a marcar o golo do triunfo, aos 74 minutos. O PAOK tinha chegado à vantagem aos 14 por Akpom, mas Tsiloulis refez a igualdade, aos 57.Com José Sá e Daniel Podence no onze inicial, o Olympiacos chegou à vitória graças a um golo do francês Valbuena, aos sete minutos, na marcação de uma grande penalidade.