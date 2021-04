Abel Ferreira e Renato Paiva com sortes diferentes no arranque da fase de grupos da Libertadores

Os treinadores portugueses Abel Ferreira (Palmeiras) e Renato Paiva (Independiente del Valle) conseguiram resultados distintos na 1.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores. O Palmeiras, campeão em título, foi ao Peru derrotar o Universitário por 3-2, enquanto que o Independiente del Valle cedeu um empate (1-1) na receção aos argentinos do Defensa y Justicia.





O Palmeiras adiantou-se por Danilo aos 20 minutos, ampliou por Raphael Veiga aos 57' mas Alan Empereur foi expulso por acumulação de amarelos aos 64' e num ápice a equipa da casa empatou, com bis de Enzo Gutiérrez (65' e 67'). O Palmeiras acabaria por selar o triunfo aos 90'+5, com golo de Renan. Já o Independiente del Valle começou a perder aos 7 minutos e empatou por Christian Ortiz, aos 28'.Abel Ferreira e Renato Paiva têm encontro marcado para a próxima quarta-feira, na 2.ª jornada do grupo, com o Palmeiras a receber o Independiente del Valle no Allianz Parque, em São Paulo.