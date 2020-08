Abel Ferreira festeja à Miguel Oliveira

O PAOK de Abel Ferreira qualificou-se para a 3.ª pré-eliminatória da Champions ao bater o Besiktas por 3-1, em Salónica. Ao celebrar a vitória, o treinador português não perdeu a oportunidade de homenagear Miguel Oliveira que venceu o seu primeiro grande prémio de Moto GP, no passado domingo, na Áustria. O técnico português é um confesso fã do piloto de Almada há vários anos, e partilhou uma fotografia imitando um dos festejos habituais do piloto de Almada.





Com o triunfo de ontem, o PAOK agora pode calhar ser um dos adversários do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.