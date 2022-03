Abel Ferreira, Paulo Sousa, Vítor Pereira e Renato Paiva conhecem adversários na Libertadores

Palmeiras de Abel Ferreira, Flamengo de Paulo Sousa, Corinthians de Vítor Pereira e Independiente del Valle de Renato Paiva ficaram a conhecer, esta sexta-feira, os adversários que terão pela frente na fase de grupos da Taça Libertadores 2022.

O sorteio, realizado hoje, ditou que o atual detentor do troféu, o Palmeiras, defrontará o Emelec (Equador), o Deportivo Táchira (Venezuela e o Independiente Petrolero (Bolívia) no grupo A.

Já no grupo D, o Independiente del Valle de Renato Paiva terá de travar forças com o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, o Tolima (Peru) e o América Mineiro (Brasil), enquanto que no grupo E, o Corinthians de Vítor Pereira vai disputar com Boca Juniors (Argentina), Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia) uma das duas vagas para os oitavos de final da competição.

Por fim, o Flamengo de Paulo Sousa ficou colocado no grupo H, tendo o Universidade Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e o Talleres (Argentina) como oponentes.

De relembrar que os dois primeiros classificados de cada grupo avança diretamente para os oitavos de final da Libertadores. Os terceiros classificados de cada grupo vão para a Taça Sul-Americana, a segunda competição mais importante de clubes da CONMEBOL.