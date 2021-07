Abel Ferreira recusa proposta do Fenerbahçe

O 'UOL Esportes' revela que Abel Ferreira recusou uma proposta de três milhões de euros por temporada (num vínculo de duas épocas) feita pelo Fenerbahçe, que está interessado no treinador do Palmeiras.





No entanto, segundo a mesma fonte, o clube turco deverá fazer nova investida pelo treinador, muito apreciado pelo gigante de Istambul. Abel tem contrato com o Palmeiras até junho do próximo ano e uma cláusula de rescisão de 2,5 M€.O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, afirmou em entrevista à 'SporTV' que acredita na continuidade de Abel. "O Abel percebe o que o Palmeiras lhe pode dar e temos a convicção do que ele nos oferece no dia a dia. Pela qualidade do trabalho que desenvolve. Acredito muito que termine o processo que começou. Acredito que com o Abel isto vá acontecer. Não tenho receio de ele nos deixar a meio da temporada. Temos muitos desafios este ano ainda, três competições muito complicadas", afirmou.