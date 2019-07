Abel não perde tempo no PAOK

Abel Ferreira fez um contrarrelógio até à Holanda, onde se encontra a estagiar o PAOK, e deu ao final da manhã o primeiro treino ao plantel que irá dirigir nas próximas três temporadas.

O ex-treinador do Sp. Braga apanhou na noite de segunda-feira um avião para Amesterdão, dali rumando de automóvel até Apeldoorn, quartel-general do PAOK. Perto dele estava Mário Branco, diretor técnico do clube, que lhe foi transmitindo informações e respondendo às questões. Abel não terá dormido mais de três a quatro horas, pois às oito da manhã já planeava o treino matinal e elaborava o programa para os dias seguintes.

A apresentação ao plantel ocorreu às 9h30. O ‘vice’ Makis Gagatsis reuniu os jogadores ainda no hotel e fez as honras da casa. Abel mostrou-se honrado por trabalhar no campeão grego e declarou-se pronto para fazer algo de especial no clube. E depois... ação! Sob a direção técnica de Abel, o plantel começou a treinar-se às 11 horas, tendo repetido o ‘cardápio’ às 18h30. "Aconteceu tudo em dois dias, foi tudo muito rápido. Não foi fácil, constituiu um desafio para todas as partes", afirmara Abel ainda em Portugal.

Gesto nobre de Vieirinha

O internacional português estava em Salónica a recuperar de uma grave lesão quando o PAOK assegurou os préstimos de Abel Ferreira. De imediato apanhou um avião até à Holanda para receber o compatriota e ajudá-lo a enturmar-se. Há coisas que só em bom português conseguem ser transmitidas...