Abel Ruiz voltou a brilhar pelos Sub-21 de Espanha

Depois do golo marcado à Irlanda do Norte há alguns dias, Abel Ruiz voltou a brilhar com a camisola da seleção sub-21 de Espanha: voltou a ser titular, a envergar a braçadeira de capitão e a fazer o gosto ao pé... mas desta vez em duas ocasiões.O avançado do Sp. Braga fez o seu primeiro golo aos 47', na altura colocando 'La Rojita' a vencer por 2-0, tendo repetido o feito aos 64', dilatando a contagem para os 4-0. Espanha acabou vencendo por 7-1, no último jogo da fase de qualificação para o Euro'2023, que se realiza no verão do próximo ano, na Roménia e Geórgia.