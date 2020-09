Aberdeen perde e interrompe série vitoriosa antes de visitar o Sporting

O Aberdeen, adversário do Sporting na Liga Europa, acabou este domingo com uma série de jogos a vencer, quatro dos quais no campeonato, ao perder em casa com o Motherwell, por 'pesados' 3-0.

A equipa escocesa, que tem dois jogos em atraso no campeonato, chegava à oitava jornada com uma sequência muito positiva, com quatro vitórias na Liga e duas na Liga Europa, mas, aos quatro minutos, já estava a perder.

A quatro dias de visitar o Sporting na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Aberdeen, a jogar em casa, viu Mark O'Hara marcar para o Motherwell, aos quatro minutos, de penálti, Christopher Long dilatou para 2-0, aos oito, e Bevis Mugavi fechou a contagem em 3-0, aos 22.

O jogo com o Sporting, ainda na fase preliminar da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem do montenegrino Nicola Dabanovic.

O vencedor desse encontro disputará com o vencedor do encontro entre os austríacos do LASK Linz e os eslovacos do DAC Streda o playoff da Liga Europa, o último jogo de acesso à fase de grupos da competição.