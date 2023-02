AC Oulu de Ricardo Duarte atinge meia-final da Taça da Liga da Finlândia

O AC Oulu, treinado pelo português Ricardo Duarte, qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga da Finlândia, ao vencer o grupo em que estava integrado. No derradeiro jogo da fase de grupos, disputado esta sexta-feira, os 'Navy Blues' não foram além de uma igualdade, a dois golos, com o Haka, resultado suficiente para assegurar o primeiro lugar do grupo.O opositor do AC Oulu na meia-final será o 2º classificado do outro grupo, que integra FC Lahti, KTP, HJK ou FC Inter.Os jogos da fase de grupos foram disputados num relvado sintético 'indoor', com capacidade para cerca de 1.000 espectadores. A final da prova terá lugar no início de abril.