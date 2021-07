Acaba o Euro, venha a próxima!

Acho que andávamos aqui meio tristes desde que acabou o Euro. Eu pelo menos andei, mas não por muito tempo. Isto porque acabou o europeu, mas começou logo a Gold Cup, Copa Libertadores e já começamos a ter um gostinho de futebol de clubes europeus, com uns amigáveis internacionais e até as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.





E a Libertadores que já está na fase a eliminar e tem por lá o campeão em título Palmeiras, do nosso Abel Ferreira, que tentar levar novamente o caneco para casa.Hoje, bem ao final da noite, temos o Santos (onde o Professor Jesualdo Ferreira teve uma breve passagem) a jogar contra o Independiente para a Copa Sul Americana e, pelo que vejo, para além de um jogo disputado parece-me ambas as equipas vão querer resolver já a eliminatória, por isso diria que ambas as equipas marcam.