Academia Be Sport do Senegal estende atividades ao futebol português

A Academia Be Sport de Dacar, no Senegal, quer explorar o mercado português e, neste contexto, estabeleceu recentemente um protocolo com Amadu Dinis Candé, agente que representa diversos futebolistas que atuam nas competições profissionais do futebol português. Candé esteve recentemente na capital senagalesa, onde teve oportunidade de conhecer o funcionamento da academia e privar com diversos jogadores jovens, alguns deles já integrados nos trabalhos das seleções inferiores daquele país africano.Como são os casos de Mohamed Djamil Dabó, Serigne Fallou Diop e El Hadji Diao, internacionais sub-17 pelo Senegal que apontam, naturalmente, a uma carreira internacional. Portugal é visto, por isso, como uma porta de entrada no futebol europeu. Amadu Candé estará, a partir de agora, encarregue de procurar oportunidades e de gerir as carreiras destes e de outros jovens promissores formados na Be Sports Academy de Dacar.