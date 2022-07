Académica do Mindelo sagra-se campeã de Cabo Verde pela quinta vez

A Associação Académica do Mindelo sagrou-se este sábado campeã de Cabo Verde em futebol pela quinta vez na sua história, após vencer na final a Palmeira do Sal por 1-0.



No encontro decisivo, disputado no Estádio Arsénio Ramos, na Boa Vista, o único golo foi apontado por Tchukin, ao minuto 76.

Com esta vitória, a Académica do Mindelo, que chegou à final 15 anos depois, voltou a ser campeã de Cabo Verde, após as conquistas em 1953, 1964, 1967 e 1989.

A equipa do Mindelo, que foi segunda classificada do campeonato regional de São Vicente -- o Mindelense era até agora o campeão nacional --, isolou-se no terceiro lugar das equipas com mais títulos nacionais em Cabo Verde, atrás do Mindelense (20) e do Sporting da Praia (12).

Quanto à Palmeira do Sal, esta foi a primeira vez que chegou à final da maior prova de clubes em Cabo Verde e deixou escapar o título.

O campeonato nacional de futebol regressou três anos depois, já que nem chegou a iniciar em 2020 porque os campeonatos regionais foram suspensos por causa das restrições impostas pela covid-19.