Académica joga com Rosariense e Botafogo com o Palmeira nas 'meias' do campeonato em Cabo Verde

A Académica (São Vicente) vai jogar com o Rosariense (Santo Antão) e o Botafogo com a Palmeira (Sal) nas meias-finais do campeonato nacional de futebol em Cabo Verde, conforme sorteio esta segunda-feira realizado.



O Rosariense, de Santo Antão Sul, foi a primeira equipa a garantir a presença nas meias-finais da prova, ao ficar em primeiro lugar do grupo A, enquanto a Académica do Mindelo, segundo representante de São Vicente, venceu o grupo C. Já a Palmeira, campeã do Sal, ganhou o grupo B e vai ter pela frente na próxima fase o Botafogo (Fogo), que seguiu em frente como o melhor segundo colocado dos três grupos.

Os jogos da primeira mão das meias-finais são no próximo fim de semana, enquanto a segunda mão será na semana seguinte. A final da prova será em 9 de julho, na ilha da Boa Vista.

O campeonato nacional de futebol regressou três anos depois, já que nem chegou a iniciar em 2020 porque os campeonatos regionais foram suspensos por causa das restrições impostas pela covid-19.