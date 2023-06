Académica recebe Vulcânicos e Palmeira joga com Mindelense nas meias-finais em Cabo Verde

A Académica do Mindelo, campeã nacional, vai jogar com os Vulcânicos do Fogo nas meias-finais do campeonato de Cabo Verde, enquanto a Palmeira do Sal vai receber o Mindelense, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

O sorteio realizado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, ditou que os atuais campeões nacionais, que terminaram em primeiro lugar no grupo C, vão receber na primeira mão os Vulcânicos do Fogo, que chegou a esta fase como o melhor segundo classificado dos três grupos.

No outro jogo, a Palmeira do Sal, vice-campeã nacional e que foi vencedor no grupo B, vai receber o Mindelense de São Vicente, que ficou em primeiro lugar no grupo A.

Os jogos da primeira mão disputam-se no fim de semana de 24 e 25 de junho, enquanto a segunda mão será jogada na semana seguinte.

A final do campeonato nacional de futebol de Cabo Verde será a 8 de julho, na ilha do Maio.