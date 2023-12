«Acho que o meu irmão não me vai convidar para o Natal»: o duelo dos manos (e treinadores) Aloisi

O duelo entre o Western United e o Brisbane Roar, da A-League, campeonato australiano, não foi apenas mais um jogo. É que nos bancos estavam John Aloisi e Ross Aloisi. Já percebeu pelo apelido que aqui há história.Os técnicos são irmãos e estiveram em confronto esta sexta-feira. O Western United ganhou por 2-1 e com drama à mistura: a reviravolta aconteceu com golos aos 83' e 90'+1. E, no final, houve direito a uma tirada bem-disposta de John Aloisi. "Acho que o meu irmão não me vai convidar para o Natal", atirou o vencedor.Ainda assim, Ross tem mais razões para sorrir. O Brisbane Roar está em 3.º lugar na A-League; o Western United ocupa o penúltimo lugar.