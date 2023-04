Aconteceu na Bélgica: adeptos do Charleroi atiraram ratos mortos para a bancada do rival

A rivalidade entre Standard Liège e Charleroi conheceu, na última sexta-feira, novos contornos. De acordo com uma página de adeptos do clube de Liège, um grupo de apoiantes do Charleroi arremeçou, durante o encontro entre as duas equipas em Liège, ratos mortos, pintados de vermelho, em direção às bancadas onde estavam os adeptos da formação local."Os adeptos do Charleroi atiraram ratos mortos em direção ao T2 [bancada de adeptos do Standard Liège]. Não estamos a falar de um ou dois ratos, mas facilmente mais de 10. Esperemos que a liga profissional aja, que o nosso clube processe e que as associações de animais intervenham nesta situação lamentável", pode ler-se na publicação.Em jeito de provocação, após atirarem os ratos mortos na direção dos rivais, o mesmo grupo de adeptos do Charleroi, encapuçados e disfarçados de desinfetadores, exibiu uma tarja onde era pedida a desratização.