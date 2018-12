Acordo com banco acalma rumores sobre saída de Neymar do PSG

O Banco Nacional do Qatar anunciou que Neymar será o embaixador global da instituição. O acordo foi assinado pelo jogador e pelo diretor geral da comunicação do grupo financeiro, Yousef Darwish, na filial do banco em Paris, acordo esse que garante todos os direitos de marketing do brasileiro como imagem de marca nas ações publicitárias do grupo. Recorde-se que o Banco Nacional do Qatar é o maior de todo o Médio Oriente e África e é propriedade do fundo soberano do Qatar, que também detém a Qatar Sports Investment, empresa que gere o Paris Saint Germain (PSG).Desta forma, o clube parisiense estreita ligações com o astro brasileiro e afasta rumores quanto a uma possível saída do jogador. O PSG tem sido fustigado pelas questões relativas ao incumprimento do fair-play financeiro e muito se tem falado dapara evitarem sanções mais sérias. O caso está pendente no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), depois de o. A própria instituição que regula o futebol europeu aguarda decisão do TAS para prosseguir investigação e conclusão do processo.