«Acredito que Mourinho teve algo a ver com a queda de cabelo de Guardiola»

Miguel Ángel Lotina, treinador espanhol que atualmente comanda o Vissel Kobe de Andrés Iniesta, falou num registo bem humorado aos microfones da 'Cadena Cope' sobre a "queda de cabelo" de Guardiola, atribuindo culpas a... José Mourinho."Eu sempre fui careca, mas já vimos Guardiola perder cabelo. Lembro-me quando ele começou no Barcelona e eu estava no Deportivo... que cabelão que tinha. Acredito que Mourinho teve algo a ver com a queda de cabelo dele... mas vamos deixar isto por aqui", explicou Lotina, fazendo referência à rivalidade que os dois técnicos travaram em Barcelona e Real Madrid, entre 2010 e 2012.Relativamente à sua 'missão' de salvar o Vissel Kobe da despromoção no campeonato japonês, o espanhol deixou elogios a Iniesta. "Continua a ser o mesmo, tem uma paixão tremenda pelo futebol", garantiu.