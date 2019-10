Acuña faz assistência no empate da Argentina frente à Alemanha

Marcos Acuña foi crucial pela Argentina ao assistir para o primeiro golo da alviceleste no particular frente à Alemanha, em Dortmund, que acabou empatado a dois golos.





O jogador do Sporting jogou durante toda a segunda parte e serviu para a cabeça de Lucas Alario aos 66', quando os argentinos perdiam por dois tentos. Gnabry e Havertz, aos 16' e 22', fizeram os golos dos alemães.Já com o portista Renzo Saravia em campo - entrou aos 76' - os sul-americanos ainda foram a tempo do empate, com Ocampos a bater Ter Stegen, aos 86'.