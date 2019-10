Acusado de apalpar jogadora defende-se: «Não vi onde passei com a mão...»

Correu mundo a imagem de um adepto do Tigres a supostamente a apalpar o peito de Sofía Huerta após o duelo diante do Houston Dash, mas ao que parece... não foi bem isso que sucedeu. Pelo menos é essa a versão do fã em causa, que em declarações à imprensa mexicana assegura que em nenhum momento teve intenção de se aproveitar para apalpar a jogadora, até porque tinha ao seu lado os seus filhos.





"Não tive essa intenção, só queria mesmo uma foto com ela. Além disso, não estava sozinho. Fui com os meus filhos, sou um pai de família e não gostaria que lhe fizessem isso. Não vi onde passei com a mão, pois tinha os olhos no telemóvel. As coisas foram mal interpretadas. Aliás, em nenhum momento ela faz algum gesto contra mim", garantiu David N, em declarações à rádio RG La Deportiva.Toda esta situação, que motivou até a decisão do Tigres em bani-lo para sempre, está também a ter influência na família do adepto. "A minha filha recebe ameaças nas redes sociais e até me dizem que me vão atacar e espancar. Tenho medo pela minha integridade física. Já têm o meu número de telefone e não param de me ameaçar", admitiu David.