Adepto argentino diz à mãe antes de morrer: «Atacaram-me por festejar a vitória do River»

Um adepto do River Plate morreu na cidade de Posadas, na Argentina, depois de alegadamente ter sido atacado por adeptos do Boca Juniors. Segundo escreve esta quinta-feira o jornal 'Clarin', Exequiel Aaron Neris, de 21 anos, foi esfaqueado na perna esquerda, o corte atingiu a artéria femoral, provocando-lhe a morte.



Ex equiel terá sido atacado por dois indivíduos apenas por levar vestida a camisola do River depois da vitória do clube na final da Taça dos Libertadores, que teve lugar no Santiago Bernabéu, em Madrid, no último domingo.





"Mataram o meu filho, ele estava a andar, tinha sido operado e tinha três parafusos na perna porque tinha caído de moto uns meses antes. Perseguiram-no, apesar de ele apenas conseguir andar e agrediram-no como a um cão indefeso", contou a mãe.



A polícia deteve dois homens suspeitos, que afinal eram apenas testemunhas.